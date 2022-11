Manifestazione e confronto sulla democrazia partecipata al Comune

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovedí 10 Novembre dalle ore 16:30 Democrazia Partecipata Palermo, quali regolamenti? Il 20 Ottobre 2022 il Consiglio Comunale di Palermo ha avviato la discussione sul Regolamento sulle forme di Democrazia Partecipata ed è già pronto a chiuderla. Come collettivo di singole persone ed enti associativi crediamo che la partecipazione in democrazia sia fondamentale, troppo, per essere liquidata con un atto presentato ed approvato in due settimane senza il coinvolgimento di cittadini ed enti civici. Crediamo che i soldi messi a disposizione dalla Regione Siciliana non vadano persi, ma neanche sprecati con pratiche di partecipazione superficiali. La discussione in Consiglio è incentrata soprattutto sulla Legge Regionale del 28 gennaio 2014, n. 5, che obbliga i Comuni a spendere Il 2% delle somme loro trasferite dalla Regione con forme di democrazia partecipata, equivalenti per Palermo a circa 300 mila euro annui, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.

Risulta paradossale che il Comune non inizi coinvolgendo la cittadinanza già dall'approvazione del Regolamento degli istituti di partecipazione. Questa discussione può essere un'occasione di coinvolgimento delle diverse componenti presenti in cittá, con la prospettiva di iniziare un percorso di collaborazione sugli istituti di partecipazione. La manifestazione e poi il confronto tra soggettivitá cittadine e istituzioni politiche, vuole essere un modo per compartecipare all’azione comunale, esprimersi, pensare alla cittá, incidere sul “pubblico dominio”.

L'iniziativa, prevista il 10 novembre alle 16.30 davanti Palazzo delle Aquile, sarà caratterizzata dalle diverse posizioni di chi parteciperà passando da un'iniziativa di piazza a quella poi di un confronto all'interno dell'aula Rostagno, a partire dalle 18.00, in cui i partecipanti e i rappresentanti delle istituzioni potranno confrontarsi sui principi della partecipazione e sugli atti che la riguardano. All'iniziativa saranno invitate le componenti di maggioranza e opposizione. Intendiamo, inoltre, allargare la prospettiva, conferendo lo spessore e la profondità che meritano altri strumenti partecipativi, per un approccio maturo e completo, e non parziale né strumentale.