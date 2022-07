Mag Academy, una giornata dedicata ai bambini provenienti da paesi in guerra

Gelato come convivialità, come momento ricreativo, come opportunità per rinfrescarsi nelle torride giornate estive. Ma per la MAG, Master Academy Antonino Galvagno - l’Accademia digelateria, pasticceria e cucina di Palermo, intitolata all’imprenditore palermitano che ha contribuito alla diffusione della tradizione gelatiera e pasticcera siciliana nel mondo con prodotti innovativi e di alta qualità- gelato è sinonimo anche di impegno sociale.

Tenendo fede ad uno dei punti fondanti della sua mission, che riguarda la presenza attiva sul territorio e impegni a carattere sociale, l’Accademia organizza per lunedì 11 luglio, una giornata dedicata ad accogliere bambini stranieri che provengono da realtà di forte disagio a da paesi in guerra. Un’iniziativa portata avanti in collaborazione con la Parrocchia di Santi Cosma e Damiano di Sferracavallo, borgata marinara alle porte di Palermo, che da anni, grazie all’impegno di padre Massimo Pernice, accoglie bambini orfani o profughi.

“Quest’anno, Padre Massimo è riuscito nell’intento di portare a Sferracavallobambini palestinesi e bambini ucraini – spiega Alessandro Li Muli, responsabile marketing di Mag -. Si tratta di piccoli che arrivano da realtà difficili, alcuni sono orfani e vivono in condizioni di povertà. Così, in accordo con Padre Massimo, abbiamo pensato di regalare loro una giornata all’insegna del gelato, al quale nessun bambino sa resistere. Un modo per donargli qualche ora di dolcezza e spensieratezza. I bambini palestinesi sono orfani che non hanno mai vissuto una vita tranquilla e di benessere ma sono nati nel conflitto – continua Li Muli - al contrario dei bambini ucraini che, invece, hanno vissuto una prima parte di vita molto simile a quella dei bambini italiani e adesso si ritrovano a scappare dalle loro case a causa della guerra. Si tratta di due realtà diverse unite adesso nel dolore della guerra e noi speriamo di potergli offrire qualche momento di emozioni positive”.

I bambini sono ventidue e lunedì mattina saranno portati alla Mag dove si produrrà del gelato a vista, per spiegare loro in maniera semplice la magica alchimia che c’è dietro un cono o una coppetta, trasformando il momento della preparazione in un gioco nel quale coinvolgerli. Nel pomeriggio tutti i bimbi saranno riportati all’oratorio, dove il gelato sarà offerto anche a quelli che abitualmente frequentano la parrocchia per concludere la giornata tutti insieme.