I maestri del documentario polacco, da Kieslowski a Lozinski: generazioni a confronto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il cinema di ieri, il cinema di oggi. Per la prima volta il Centro Sperimentale di Cinematografia - Sede Sicilia, con la direzione artistica di Costanza Quatriglio, in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma e il WFDiF (Documentary and Feature Film Studios) di Varsavia, organizza a Palermo dal 4 al 7 ottobre la rassegna "I maestri del documentario polacco", tre giorni di incontri sul documentario polacco.

Daranno inizio alla rassegna gli short documentari di Krzysztof Kieślowski, che saranno per la prima volta disponibili al pubblico siciliano. I corti saranno presentati dalla giornalista e critica Marina Fabbri alla presenza del regista Pawel Lozinski, assistente alla regia di Kieślowski. Pawel Lozinski sarà anche il protagonista della rassegna che ha al centro il suo cinema che ha viaggiato in tutto il mondo, partecipando e vincendo in festival internazionali come il Festival di Locarno Film Festival, il CPH:DOX finendo nella shortlist degli Efa, gli Oscar europei. Dal 4 pomeriggio al 7 ottobre, gli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia potranno partecipare alle masterclass del regista Pawel Lozinski e della produttrice Agnieszka Mankiewicz che saranno aperte anche al pubblico: le visioni dei film, presso la Sala Bianca del CSC Palermo saranno poi accompagnate dalle masterclass del regista e della produttrice in Italia che, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia - Sede Sicilia, presenteranno per la prima volta in Italia una selezione di documentari premiati in tutti il mondo.

Ingresso con prenotazione fino a esaurimento posto. Per prenotarsi è consigliato scrivere a cscrelazioinesterne@gmail.com indicando nome e cognome e il film scelto. Le richieste saranno ammesse in ordine di arrivo fino a esaurimento posti. Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli in Italia.