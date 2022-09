Il sogno Oscar del bagherese Bonomolo, il corto "Maestrale" nella long list dell'Academy

Dopo aver vinto il David di Donatello, il regista bagherese Nico Bonomolo ritenta l'assalto all'Oscar con "Maestrale", corto di animazione prodotto da Salvo Ficarra, Valentino Picone e Attilio De Razza per Tramp Ltd con la collaborazione di Studiorain. Ed è proprio grazie al riconoscimento dello scorso maggio tributatogli dall'Accademia del cinema italiano che l'opera siciliana, dopo aver presentato l'iscrizione (submission), di diritto entrerà nella long list delle opere in lizza all'Academy Award.

Il sogno Oscar

Bisognerà attendere l'autunno per sapere se il lavoro di Bonomolo verrà inserito nella short list, ovvero quando si passerà a una dozzina di film, prima delle nomination, penultimo passo prima dell'assegnazione della statuetta più prestigiosa nel mondo del cinema. Il regista bagherese ci aveva già provato per gli Oscar 2018, con "Confino", grazie alla vittoria al Festival di Santa Barbara, in California, altra rassegna che dà diritto a un posto nella long list dell'Academy.

Allora il sogno si fermò subito, adesso Bonomolo ci riprova con una pellicola che gli ha già regalato parecchie soddisfazioni, su tutte l'affermazione a Cinecittà all'edizione numero 67 dei David. "Essere in long list è già una soddisfazione - afferma Bonomolo - naturalmente ogni passo successivo sarebbe qualcosa di eccezionale". Vola basso il regista bagherese, ma ovviamente spera che il suo "Maestrale" soffi così forte da arrivare al Dolby Theatre di Hollywood.

La trama di "Maestrale"

D'altronde anche il corto di animazione, ispirato anche alle opere di Escher, racconta la storia di un uomo che sogna. Un uomo che va al lavoro e vede una barca in vendita e inizia a fantasticare. Poi il sogno lascia il posto al ricordo, il maestrale lo costringe ad un approdo di fortuna. Una donna, un'altra storia, un nuovo inizio? Tutto da scoprire nel finale dei dieci minuti e mezzo dell'opera.

Chi è Nico Bonomolo

Nico Bonomolo è nato a Palermo nel 1974, ma è cresciuto a Bagheria. Abbandonata la carriera forense, si è dedicato a tempo pieno e da autodidatta al disegno, alla pittura e, dal 2008, al cinema di animazione d'autore. Con i suoi cortometraggi ha partecipato a molti dei principali festival internazionali, ottenendo numerosi riconoscimenti, tra i quali, un David di Donatello, il Bruce Corwin Award al Festival di Santa Barbara, il Gryphon Award al Giffoni Experience, due candidature ai David di Donatello, una al Nastro d'Argento e una al Globo d'Oro.