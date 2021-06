"Luoghi comuni", nuovo singolo del cantautore palermitano Giovanni Cucinella

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovanni Cucinella, cantautore palermitano, torna con un nuovo progetto. A distanza di qualche anno dall’uscita del suo secondo album dal titolo “La notte complice”, che avevo fatto seguito al suo primo lavoro discografico “Il tempo di capire”, Giovanni torna con un nuovo brano, che anticipa un progetto più ampio, dal titolo “Luoghi Comuni”. Scritto da Giovanni Cucinella e Stefano Manenti, prodotto da Restart Recording, Luoghi Comuni racconta in maniera ironica una società, quella attuale, dove le frasi fatte ed i comportamenti stereotipati la fanno da padrone. La sonorità del brano rendono questo progetto decisamente “estivo”. Contemporaneamente all’uscita in tutti gli store digitali e sui social, il 31 maggio a partire dalle ore 10 , sarà disponibile sul canale YouTube ufficiale di Giovanni (www.youtube.com/giovannicucinella) anche il Videoclip, che vede la partecipazione di due importantissime collaborazioni: Dani Bra e Nino Taranto. Per informazioni: restart.recording@libero.it.