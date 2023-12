Il romanzo storico della giornalista palermitana Lucia Vincenti vince il premio letterario Amato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 16 dicembre 2023 a Ciminna vi sarà la Quinta edizione del premio Letterario Nazionale “Paolo Amato” ispirato all’architetto architetto ciminnese del periodo barocco, per promuovere e valorizzare l’impegno nelle lettere e il valore etico della creatività, premiando le personalità che si sono distinte nel mondo della ricerca, del sapere e della letteratura. La cerimonia di quest’anno è dedicata alla memoria di Vito Casimiro Fellino, uno tra i fondatori del Premio Letterario, una figura importante per la cultura di Ciminna. La Commissione Giudicatrice, composta da Giovanni Taibi, presidente del Premio; Maria Patrizia Allotta e Tommaso Romano; Vito Mauro segretario, ha concordato di assegnare a Don Pino Vitrano, cofondatore e guida spirituale della Missione di Speranza e Carità di Palermo il Premio speciale del Presidente del Circolo “Paolo Amato”.

Durante la manifestazione sarà assegnato anche il Premio alla Cultura a Massimiliano Reggiani, critico d’arte; per la parte letteraria, ecco la lista delle categorie in concorso e i relativi vincitori: Premio speciale della Giuria Santi, miti e bastoni. Il Rito della ‘Ntinna ciminnese e la beffa dell’eroe, edizioni Thule, di Leonarda Brancato Sei racconti e un intermezzo, Kemonia edizioni, di Agostina Passantino Sezione Narrativa edita L’ultimo viaggio del templare, edizioni Ex Libris di Lucia Vincenti La cerimonia di premiazione sarà arricchita dalla partecipazione di Enzo Rinella e dalle letture di Domenico Pavone e Pina Maria Scibetta. Nella stessa occasione sarà mostrata l’opera del maestro Enzo Togo, di origini messinesi, all’Aula Magna della Scuola media Don Rizzo che ospita la Cerimonia.