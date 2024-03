A Palermo arriva Luca Montersino, volto noto della tv e pioniere della pasticceria salutistica

Il pasticcere Luca Montersino sarà a Palermo per due giorni per una masterclass su “Le torte di Montersino, un viaggio tra i classici degli ultimi 15 anni”. Martedì 5 e mercoledì 6 marzo, la Mag Master Academy Antonino Galvagno, l’Accademia di gelateria, pasticceria e cucina di Palermo, ospiterà il pastry chef piemontese per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Montersino, volto noto della tv, protagonista di numerosi programmi tra i quali Peccati di Gola, Accademia Montersino e I segreti in cucina in onda su Alice Tv, La prova del cuoco, È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici su Rai 1, Kitchen Montersino in onda su San Marino RTV, è anche autore di numerosi bestseller di cucina e pasticceria, 22 libri di ricette in totale, pubblicati con le più grandi case editrici.

A lui si deve la fondazione ad Alba, in Piemonte, nel lontano 2004 di “Golosi di salute”, la prima pasticceria salutistica italiana, molto apprezzata per aver aperto la strada al concetto di pasticceria salutistica anche per chi ha varie intolleranze, creando degli ingredienti che gli consetissero di fare una pasticceria “senza” che non fa rimpiangere quella tradizionale.

Con Oscar Farinetti, l’imprenditore che ha creato Eataly, ha aperto a Torino, Tokio e New York le pasticcerie “Luca Montersino per Eataly”, affermandosi anche come pasticcere di fama internazionale.

Nel corso della sua masterclass alla Mag, Montersino parlerà di alcuni tra i suoi dolci più famosi: La mia nuova Sacher, Diabella, Crostata armonia di caramello, Crostata Linzer, Torta Arlecchino, Torta Caraibi, Excellent, Torta Canelli e Torta Chic mostrandone le tecniche di preparazione.