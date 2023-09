A polpo sicuro, Luca Cordero di Montezemolo a pranzo a Mondello

Pranzo a Mondello per l'imprenditore Luca Cordero di Montezemolo, che tra le varie cariche ricoperte durante la sua lunga carriera di manager è stato presidente della Ferrari, della Fiat e di Alitalia.

Montezemolo, che in passato è stato anche direttore generale del comitato organizzatore di Italia '90 e vicepresidente esecutivo della Juventus, si è accomodato nella trattoria Da Piero e ha gustato alcune delle prelibatezze siciliane. Insalata di polpo e vari crudi di pesce come antipasto e la margherita Piero come primo.