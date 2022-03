Lotteria degli scontrini, palermitana vince 100 mila euro: ne aveva spesi 46 al supermercato

Una famiglia palermitana ha riscosso la vincita di 100.000 euro in seguito all'estrazione della Lotteria degli scontrini avvenuta nel mese di dicembre dello scorso anno. La lotteria, collegata al Piano italia cashless volto a incentivare l'uso della moneta elettronica e promuovere condotte fiscalmente corrette, ha premiato una scettica vincitrice, rimasta incredula alla ricezione della lettera raccomandata che ne annunciava la vincita, che si è resa conto di quanto avesse vinto solamente quando si è presentata presso l'ufficio Adm per la riscossione.

La fortunata signora, mostratasi più che soddisfatta per la vincita, ha pensato bene di utilizzarla non solo per estinguere anticipatamente il mutuo bancario acceso per l'acquisto della propria casa, ma anche per assicurare il mantenimento del figlio agli studi universitari. La gioia incontenibile dell'intera famiglia è stata piacevolmente condivisa anche dai funzionari Adm che, nell'adempimento dei loro doveri d'ufficio, sono stati ben lieti di accreditare la cospicua somma vinta grazie a uno scontrino di appena 46 euro emesso per un acquisto effettuato presso un supermercato di Palermo. Lo fortunata estrazione premia anche l'esercente al quale spetteranno 20 mila euro.

Fonte: Dire