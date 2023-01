Lotteria Italia 2022-2023, a Palermo venduti oltre 92 mila biglietti: ma c'è un calo del 9,4%

Dati in calo per la Lotteria Italia 2022 in Sicilia: il totale dell'edizione 2022, riporta Agipronews, è stato di 304.600 tagliandi, il 7,8% in meno rispetto al 2021. A livello provinciale il primato va ancora una volta alla provincia di Palermo, con 92.400 biglietti (-9,4%).

Catania segue con un totale di 68.620 (-6,3%), e sul podio finisce anche Messina, a 41.100 (-12,6%). Quarto posto per Trapani (24.740, -4,6%), poi Agrigento (21.280, -3,6%) e Siracusa (18.100, -16,5%). In calo anche il dato relativo a Ragusa che chiude con 15.100 biglietti e un -3,7%, in controtendenza Enna, stabile con 11.800 (+0,7%) e Caltanissetta con 11.460 tagliandi e un incremento del 2,9%.