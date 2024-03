“Lost”, disponibile sulle piattaforme digitali il brano e il videoclip del chitarrista palermitano Germano Seggio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Disponibile sulle piattaforme digitali il brano e il videoclip del chitarrista palermitano Germano Seggio "Lost". Il brano nasce dal concetto di perdita, spesso percepita come una sconfitta, vissuta invece dal compositore come parte dell’esperienza umana, nonché foriera di possibilità. Ci si perde, infatti, per ritrovarsi in un flusso vitale inarrestabile. Al centro di “Lost” e dell’intero progetto discografico c’è, infatti, la legge di conversazione di massa di Lavoisier, secondo la quale: “nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma”. "Ci si può perdere in mille modi, con la mente, con il cuore, nella natura e per la natura, come anche attraverso uno sguardo, un suono o una canzone! Ci si perde in continuazione per ritrovarsi altrove − afferma Germano Seggio − Siamo guidati dal movimento, sempre in trasformazione, ma non ci possiamo poi perdere mai. Quando mi chiedono “ma voi siete sposati, fidanzati, amici?” Io rispondo: "legati" da un’emozione che cambia e dall’esperienza della vita, anche quando saremo lontani». Il videoclip del brano, diretto da Peppe Scozzola, presenta paesaggi naturalistici e vede protagonista, lo stesso Germano, insieme all’attrice Ade Chiara Radosta".

Il video, dall’atmosfera rarefatta, racconta in maniera sottile ed elegante, con una ricchezza di dettagli e simbolismi, la natura dell’uomo quale essere errante, le cui condizioni e possibilità sono in costante mutamento. Questo concetto viene espresso attraverso una narrazione che vede, a lungo, un uomo ed una donna cercarsi senza incontrarsi. Solo nel finale, i due protagonisti si ritrovano, ma solo per perdersi nuovamente. Il messaggio che si cerca di trasmettere è che, ogni cosa si trasforma, anche e soprattutto le nostre vite umane mai immobili o dal destino segnato. L’album che contiene il brano è finanziato attraverso un crowdfounding disponibile al link: https://gofund.me/d19ec713

Germano Seggio, classe '75, nasce e vive a Palermo. Conseguita la laurea in Chitarra Moderna presso la Middlesex University e la specializzazione in Chitarra Jazz presso la West London University, si dedica all’attività didattica, fondando e dirigendo la Music Academy Palermo. In più occasioni, Germano si trova a dividere il palco con indiscussi “Guitar Heroes” del panorama internazionale come Steve Vai, Ricky Portera, Scott Henderson, Paul Gilbert, Maurizio Solieri, Mike Stern, Alberto Radius, Andrea Braido e Carl Verheyen. Il suo primo CD “Back to Life”, pubblicato nel 2005, che vanta la partecipazione dell’artista Paola Folli in veste di “special guest”, è presentato al grande pubblico in occasione dell’apertura dei concerti di Raf ed entra nelle programmazioni radio a livello internazionale (Olanda, Inghilterra, Stati Uniti).

Nel 2010 pubblica “Life Box”, suo secondo lavoro discografico strumentale che lo conferma tra i più talentuosi chitarristi nazionali e, al contempo, ne testimonia la maturazione in veste di compositore. Nel 2012 si aggiudica il Tour Music Festival quale vincitore del concorso “Best Guitarist”. Nel 2014 fonda la band “I Kalvi”, con la partecipazione degli artisti americani Jonathan Kane (drum) e Dave Soldiers (fiddle) con cui pubblica l’album “Music 4 Highways”. Successivamente Germano ha suonato per Mauro Ermanno Giovanardi (La Crus), Nabil Salameh (Radiodervish), Sarah Jane Morris e Antonio Forcione ed ha condiviso il palco con Piero Pelu’ e Lorenzo Fragola. In occasione del Salina Film Festival dei Fratelli Taviani, introduce le esibizioni live di Raf. Nel 2019 pubblica “Alta Quota”, concept album che trae ispirazione dalle Dolomiti, coniugando pop, rock e natura.