"Una pizza per un sorriso" da Palermo a Napoli, lo chef Lorenzo Aiello a Scampia

Una pizza per regalare un momento piacevole ai ragazzi di Scampia, quartiere di Napoli. E' questo il senso dell’iniziativa, denominata "Una pizza per un sorriso", progetto che nasce nel 2012 a Palermo, da un’idea dello chef pizzaiolo villabatese Lorenzo Aiello, basata sull’inclusività e la solidarietà. Per l'occasione lo stesso Aiello e zio Savino da Sant'Antonio Abate (Napoli) parteciperanno all'iniziativa prevista per lunedì 11 aprile, giorno di Pasquetta, alle 19.

Musica, divertimento, animazione e intrattenimento per un pomeriggio in allegria. Durante la manifestazione Aiello e zio Savino assieme ad alcuni ragazzi di Scampia prepareranno la pizza, dalle mani in pasta fino al forno. Previsto anche un workshop di prodotti di pasticceria con degustazioni dei prodotti realizzati dai ragazzi.