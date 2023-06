Urban pop tra sguardi e rimpianti: esce "Lontano da te", il nuovo singolo di Francesca Teriaca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Ho bisogno di vederti, i miei occhi sono ancora i tuoi” Lo sguardo per Francesca è l’elemento focale per esprimere con trasparenza e sincerità un sentimento importante, andando dunque con questa nuova release a riprendere l’immaginario iniziato con il primo singolo “Guardami”: è il luogo dove due persone che si amano si rispecchiano uno negli occhi dell’altro. Le sonorità del nuovo brano della cantautrice palermitana sono decise, calde, avvolgenti e perfettamente estive: un ritornello che ti entra in testa fin dal primo ascolto, una visione che piacevolmente sposa la nuova stagione che va ad aprirsi, un ritmo urban pop che ti prende “facendomi venir voglia di vederti”.

Chi è Francesca Teriaca

Francesca Teriaca, 21 anni di Palermo, si approccia per la prima volta alla musica con un corso di pianoforte fin da giovanissima, circondata in famiglia dall’ascolto del cantautorato italiano e dei grandi d’oltreoceano: Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Franco Battiato, Phil Collins, i Queen, Michael Jackson, Madonna e molti altri. Una valvola di sfogo che la porterà a muovere i primi passi nel mondo della musica grazie a molteplici contest locali e nazionali, fino alla pubblicazione del primo singolo ufficiale “Guardami” nel marzo 2022. Attualmente Francesca studia al conservatorio canto jazz, lavorando al contempo assieme alla label palermitana MIND alle prossime pubblicazioni.