"Locked", la giornalista Simonetta Trovato presenta il volume dell’autore Marco Riccobono

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella splendida cornice dell'Auditorium che sorge nei locali dell'ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi Sabato 12 Giugno 2021 alle ore 18.00, Simonetta Trovato giornalista presenterà il volume "Locked" e ne parlerà con Marco Riccobono autore del volume presente nella collana Spirali di Edity, casa editrice indipendente palermitana. L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti, nel rispetto delle normative anti-Covid19. (tratto dalla nota dell'autore) In questi episodi ho immaginato la vita di dieci normalissimi individui alle prese con i problemi legati alla reclusione forzata, al distanziamento sociale imposto e al dover fare i conti con sé stessi. Sì, perché quando ti isolano, è questo che ti succede. Ho provato a descrivere una Palermo meno edita. Non quella delle storie di malaffare o – più classicamente - di mafia. Non troverete racconti ambientati nei vicoli folkloristici dei mercati storici. Incontrerete persone comuni, che svolgono lavori tradizionali, che vivono quella parte della città che non ha mai fatto notizia e che, quotidianamente, si sforza di produrre ed andare avanti.