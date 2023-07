Guida Street Food del Gambero Rosso 2024, Palermo capitale: ben 20 i locali citati

Il Gambero Rosso presenta la Guida Street Food 2024 e Palermo dal numero degli indirizzi citati risulta essere una delle capitali italiane del cibo da strada. Come poteva essere diversamente fra pane ca' meusa, panelle, crocchè, insalate di musso, arancine, pezzi di rosticceria e chi più ne ha più ne metta. Sono ben 20 i locali citati nel volume.

Guida Street Food del Gambero Rosso 2024, i locali palermitani

Ecco quali sono i locali palermitani finiti nella guida: Acquolina in Bocca, di via Buonriposo; Antichi Sapori Palermitani, alla Bandita; Friggitoria Chiluzzo, alla Kalsa; Al Chioschetto Pani Cà Meusa, nella zona di corso dei Mille; I Cuochini, di via Ruggero Settimo; Focacceria dei Mercanti, di corso Vittorio Emanuele; Focacceria Pietro Romano, di via Perpignano; Antica Focacceria San Francesco, di via Alessandro Paternostro; Focacceria Testagrossa, di corso Calatafimi; Franco U’ Vastiddaru, di corso Vittorio Emanuele; Ke Palle, di via Maqueda; Nino U’ Ballerino, di corso Finocchiaro Aprile; Pani ca’ meusa Porta Carbone, alla Cala; Passami ù Coppu, di via Roma; La Romanella, di via Leopardi; Roxy Ristofriggitoria, di piazza Mondello; Le Savocherie, di via Sammartino; Sfrigola, di corso Calatafimi; Testaverde 2.0, di via Iandolino e il Bar Touring di via Alcide De Gasperi.