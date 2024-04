Da promessa a realtà, è uscito il primo album del jazzista palermitano Liuke

"Liuke in New York", è il titolo del primo album di Luca Polizzi, in arte Liuke, palermitano, classe 1997, promessa del jazz divenuta realtà. Chitarrista, compositore, musicista eclettico e versatile, Liuke esplora e sperimenta nuovi suoni. Ritiene che l’interazione fra strumenti e le connessioni rivelate - apparentemente in modo casuale - durante un'esibizione o una prova, possano essere chiavi di crescita musicale e strumento per la scoperta di sé.

L’album è stato registrato lo scorso dicembre all'Acoustic Recording, a Brooklyn, New York ed è uscito in questi giorni. Interamente composto da Liuke, è già disponibile su: Spotify; Apple Music; YouTube. Una produzione frutto di un lavoro sinergico che ha visto coinvolti ben quattro Paesi: Stati Uniti, per la registrazione; Australia, poiché i diritti sono coperti dalla “Apra Amcos”; Slovenia, perché è stato masterizzato a Lubiana; ma soprattutto Italia per la provenienza del suo autore.

Quattro musicisti si aggiungono a Liuke nell’esecuzione dei brani: Leo Yablans al sax tenore; Alyssa Smith al piano; Mohan Ritsema al doppio basso e basso elettrico; Brennen Schedler alla batteria. Sei brani, sei emozioni, sei storie da vivere in note. "Un’opera - dice Liuke - che oggi arriva al pubblico, ma che è stata costruita e ispirata nell’arco di cinque anni".

Liuke, vive attualmente a Groningen, dove è stato allievo del Prince Claus Conservatorie. Si è perfezionato al Queens College di New York. Culla del jazz, New York venne soprannominata la Grande Mela, perché proprio una mela rossa, negli anni Trenta, veniva data come compenso ai musicisti che suonavano nei locali di Harlem e Manhattan. La periferia veniva ritenuta dai jazzisti come il ramo di un albero su cui maturava il frutto. Ma quanto la Grande Mela ha influenzato l’opera di Luca Polizzi? "Moltissimo - spiega Liuke - ho respirato per mesi l’aria e la storia della musica di cui è intrisa quella città. Ho partecipato ad infinite jam sessions, ritrovandomi a suonare anche con il grande Johnny O’Neal, pianista e cantante americano, unico nel suo stile influenzato da molti anziani del jazz".