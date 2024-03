Linea Verde Start sbarca a Palermo: in onda la puntata con gli artigiani e le imprese di Confartigianato

Sabato 16 marzo, alle ore 12, su Rai 1 Linea Verde Start, il programma realizzato in collaborazione esclusiva con Confartigianato, arriva a Palermo per una nuova puntata che racconta l’eccellenza delle piccole imprese. Nel capoluogo siciliano l’artigianato esprime tutta la sua storia e la sua modernità. Due aspetti di un’evoluzione produttiva testimoniata in storie di imprenditori che conservano le tradizioni di una città di mare proiettate però in un futuro di sostenibilità e di innovazione tecnologica.

Dal mare arriva la materia prima che diventa ‘cultura del cibo’ preservata con passione dall’azienda di Girolamo e Michelangelo Balistreri, una grande realtà produttiva che, ad Aspra, mantiene lo stile antico dell’artigianato con l’accurata lavorazione a mano in tutte le fasi della trasformazione delle acciughe. E sempre dal mare e dalle vele delle imbarcazioni che lo solcano arrivano i materiali dismessi e riportati a nuova e lunga vita in prodotti di largo consumo ma rispettosi dell’ambiente da Junkle, impresa che punta sull’economia circolare e sulla produzione sostenibile.

L’artigianato che anima e arricchisce la comunità è al centro di ‘Borgo Strafalè’, esperienza di riqualificazione urbana realizzata nel quartiere della Kalsa da un gruppo di donne che hanno dato vita a nuove botteghe e laboratori tipici della sicilianità, portando alla luce gli antichi mestieri, le tradizioni, il folklore popolare e la storia della città. Palermo è la tradizione di una produzione antica che ritrova vigore nel ‘Birrificio del Genio’ creato da appassionati giovani under 40 che arricchiscono questa bevanda con materie prime tipiche come le arance e le erbe aromatiche dei Monti Sicani.

Palermo custodisce anche un’arte rara e inaspettata come la soffiatura del vetro che a Monreale, nella ‘Vetreria Comandè’, è al servizio della ricerca scientifica più evoluta. I suoi manufatti vengono richiesti da tutto il mondo perché complessi e personalizzati sulle esigenze dei più prestigiosi centri di ricerca ed università. Nulla che possa essere prodotto in serie. Si tratta, infatti, di apparecchiature per le quali è richiesta un’attenzione e una precisione artigiana. Pezzi unici, su misura che hanno reso la Vetreria Comandè una vera e propria eccellenza nel settore.