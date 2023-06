Ex allievi ritornano a scuola e con la loro società sponsorizzano un progetto sulla legalità

La storia di Tommaso Di Matteo e Giovanni Mistretta, rispettivamente Amministratore Delegato e consigliere di amministrazione di Cpw Italia - società di consulenza alle imprese, da loro fondata con sede a Palermo, Roma e Milano - entrambi ex alunni dell’Istituto Sant’Anna che tornano tra i banchi per sponsorizzare un progetto sull’antimafia. "Qualche mese addietro - racconta Tommaso Di Matteo - ho incontrato la mia Maestra, Giulia Capone, storica docente del Sant’Anna e mia insegnante alle scuole elementari, che mi comunica che questo è il suo ultimo anno di servizio. Durante l’incontro mi racconta che con i suoi alunni ha portato avanti un progetto sulla legalità dal titolo 'La mafia attraverso gli occhi di un bambino', affascinati dall’idea, secondo una policy di corporate social responsibility che come società abbiamo adottato, ci proponiamo come sponsor del progetto offrendo di stampare le idee e i disegni dei bambini in un libro".

Libro che sarà presentato giovedì 8 Giugno alle ore 18 presso il teatro dell’Istituto Sant'Anna. Alla presentazione interverranno il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore alla Pubblica istruzione Aristide Tamajo e l’ex magistrato Leonardo Agueci. "Si tratta - continua Di Matteo - di un segno di riconoscenza verso la scuola nella quale insieme a Giovanni, ci siamo formati e cresciuti, ma è anche una visione nella quale crediamo come azienda, perché siamo fermamente convinti che solo se cresce la cultura e la consapevolezza di classe delle persone, crescono i territori e di conseguenza accresce il nostro sistema produttivo".