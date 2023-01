"Lettere da Auschwitz", lo spettacolo della scuola Borgese XXVII-Maggio per la Giornata della Memoria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La scuola secondaria di primo grado Borgese XXVII-Maggio, in occasione della Giornata della Memoria, in collaborazione con l’associazione “MusicaMente” di Palermo il 27 gennaio propone per alunne ed alunni della stessa e della Dd Siragusa lo spettacolo “Lettere da Auschwitz”, con Silvia Di Giovanna voce recitante e Marco Lo Cicero, viola da gamba, che avrà luogo presso la sede di piazza Contardo Ferrini, 13.

Lo spettacolo prende spunto dai manoscritti dei Sonderkommando che sono stati trovati tra le ceneri delle vittime del campo di sterminio di Auschwitz, in Polonia. I Sonderkommando erano speciali gruppi di deportati, per la maggior parte di origine ebraica, obbligati a collaborare con le autorità naziste nei vari campi di sterminio. Costoro si occupavano delle operazioni di rimozione dei corpi dalle camere a gas. Si trattava di giovani ebrei di robusta costituzione fisica che hanno voluto raccontare ai posteri, attraverso dei manoscritti nascosti tra le ceneri delle vittime dei campi di sterminio, l’orrore del lavoro quotidiano che erano costretti a svolgere. Nessuno di loro è sopravvissuto; ma sono stati ritrovati cinque manoscritti.

Lo spettacolo sarà preceduto dall’intervento di Salvo Siciliano, responsabile del Servizio di Promozione della salute dell’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello, che ricorderà le sofferenze patite da milioni di persone, confermerà l’impegno a tramandare la memoria della Shoah e inviterà a riflettere sulle sue origini e sulle sue devastanti conseguenze. Gruppi di alunni si esibiranno in una coreografia a tema.