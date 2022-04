Isabella Ragonese è Letizia Battaglia, la miniserie sulla fotografa il 22 e il 23 maggio su Rai1

Una miniserie su Letizia Battaglia, la fotoreporter palermitana morta lo scorso 13 aprile, andrà in onda il 22 e il 23 maggio, in concomitanza col trentesimo anniversario della strage di Capaci, in prima visione su Rai 1.

Le riprese della pellicola iniziarono nello scorso settembre, a interpretare la fotografa siciliana l'attrice palermitana Isabella Ragonese. "Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa", questo il nome della serie prodotta da Bibi Film, è diretta da un altro palermitano, il regista Roberto Andò.