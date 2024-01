Dai teatri di Parigi e Salisburgo alla strada: la vigilessa soprano con la passione per il canto e la corsa

Vigilessa con la passione per il canto e la corsa. Si chiama Leonora Gennusa, la palermitana di 30 anni che si è affermata a Treviso, al punto che oggi il Gazzettino.it le ha dedicato un'intervista. Una vita che sembra un film. Lezioni di canto e di danza classica da bambina e sfilate come modella da giovanissima. Poi la passione sfrenata per la musica che la porta a diplomarsi in canto lirico. "Colpa di papà, innamorato di Beethoven e di Verdi - dice la vigilessa al Gazzettino -. Ero ancora in pancia di mamma, che mi facevano ascoltare Mozart. Nella mia famiglia ci siamo sempre circondati di artisti e musicisti". Da "grande" il trasferimento a Treviso.

"Leonora - si legge nell'articolo - da anni si esibisce in giro per l'Italia passando anche per Parigi, Budapest, Salisburgo. E'direttore artistico e vicepresidente dell'associazione Ami Mozart Treviso, e nello stesso tempo, seguendo le orme di papà e vincendo una serie di concorsi, è entrata nel corpo di polizia locale a Noventa di Piave". E 'per non farmi mancare niente' - dice lei - è una runner dell'Atletica Eraclea".

"A Treviso come sono arrivata? Quando ho finito Conservatorio e università, ho trovato una brava insegnante di canto a Castelfranco, così ho scelto Treviso come città base. Che mi ha accolto subito: è una città piccola e raccolta, dove mi piace stare. Ho iniziato da piccola a prendere lezione di canto, e gli insegnanti che mi seguivano dicevano che avevo una musicalità da poter avviare al mondo classico e operistico. Così, a 12 anni, ho cominciato a studiare l'impostazione vocale proprio da soprano". Poi la scelta di entrare nelle forze dell'ordine. "Ho fatto sei mesi d'addestramento nell'esercito prima della laurea, senza sapere che poi sarei entrata al Conservatorio. E dopo il diploma, e dopo essermi esibita nei teatri che mi ero prefissa di raggiungere, dall'Arena di Verona al Regio di Parma, volevo realizzare un altro sogno, le forze dell'ordine. Ho iniziato a fare concorsi, ne ho vinti 5. E sono entrata in polizia locale. Adesso sto studiando Giurisprudenza, a Treviso, mi mancano gli ultimi due anni. Sono entrata a far parte anche del corpo musicale della polizia locale di Venezia. E ogni tanto canto anche per la polizia di Stato. Come trovo il tempo per far tutto? Si trova, si trova...".