Il canto lasciato perché "da femminucce", ora Leonardo cerca la rivincita a Bake Off Italia

C'è anche un concorrente che arriva dal Palermitano nella nuova stagione, la decima, di Bake Off Italia, il talent show dedicato alla pasticceria, condotto da Benedetta Parodi che andrà in onda da venerdì 2 settembre 2022, alle 21.20, su Real Time. Leonardo Vicari, 19 anni, di Borgetto, se la vedrà con altri 15 sfidanti provenienti da tutta Italia che saranno giudicati dai pasticcieri Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

In un video sul sito di Real Time, Leonardo racconta che prima di avvicinarsi al mondo dei dessert, aspirava ad altro: "Ho fatto la scuola alberghiera un po' come ripiego al liceo musicale visto che da piccolo avevo la passione del canto. Ma i miei compagni dicevano che il canto era una cosa da femminucce, questi pregiudizi mi hanno portato a chiudermi in me stesso e a dire basta".

Lasciare la musica non è stato facile per il giovane di Borgetto, che però ha trovato rifugio in ciò che all'inizio era soltanto un passatempo domestico. "La passione per la pasticceria è nata un po' per caso, un po' per la voglia di dedicarmi nuovamente a qualcosa, iniziando a preparare i dolci in famiglia per la domenica. La cosa mi faceva stare bene, era questa la strada per me".

Una strada aperta dai familiari. "Una persona importante per me - continua Leonardo - è mia nonna Vituzza. E' stata lei a fare accendere la lampadina che c'era dentro di me e che era stata spenta fino a un certo periodo. La pasticceria per me è casa e vedere la mia famiglia che mi supporta mi dà la carica giusta per andare avanti e questa volta non permetterò più a nessuno di intralciare i miei sogni. Bake Off per me rappresenta una rivincita".