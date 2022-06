Dai Quattro Canti alla Cattedrale, tour palermitano per Bonucci: "Grande Leo, mangia un'arancina..."

Vacanze siciliane per Leonardo Bonucci, calciatore della Juve e della Nazionale. Il giocatore ieri ha fatto tappa in città, insieme alla sua famiglia, per un breve tour in centro che ha raccontato lui stesso ai suoi quasi sei milioni di follower su Instagram con un reportage fotografico. I Quattro Canti, piazza Pretoria, la chiesa della Martorana, il convento di Santa Caterina, la Cattedrale e la Galleria delle Vittorie i luoghi visitati e immortalati. Nessun commento, solo qualche hashtag (#familyintour #summer2022 #sicily) e un cuoricino a corredo delle immagini.

Tra i fan diversi i siciliani che hanno commentato: "Benvenuti a Palermo", "Buone vacanze nella mia Sicilia", "Grande Leo! Ora mangia un’arancina". Qualcuno si lancia anche in un suggerimento: "Fai un salto alla Cala dove c'è il murale di Falcone e Borsellino". Non mancano gli apprezzamenti per il difensore centrale: "Che uomo di cultura", "Ma sei anche un bravo fotografo".

Il giro dell'Isola con la moglie e i tre figli continua: ieri il calciatore ha postato un altro post dalle Saline di Marsala, con tanto di stivali ai piedi, dove la famiglia si è regalata anche un giro in barca tra le isole dello Stagnone.