Leading Mums, come lasciare il segno nel mondo del lavoro: un format lanciato dalla community Palermo Mamme che prevede un ciclo di tre webinar totalmente gratuiti rivolto a tutte quelle madri che hanno preso una lunga pausa dal lavoro e a quelle donne lavoratrici che vorrebbero migliorare la loro condizione professionale e sviluppare nuove competenze. I webinar - organizzati da Simona Sunseri, founder e amministratrice di Palermo Mamme- hanno lo scopo di aiutare tutte le donne coinvolte a riscoprire il loro potenziale, valorizzare le loro competenze e acquisirne di nuove secondo un’attitudine proattiva e imprenditoriale.

Come ospiti di questo primo ciclo delle professioniste nel campo del Coaching e Comunicazione: venerdì 11 dicembre ore 10:00 - con Marilena Mureddu sul Il Potenziale Umano - Ricominciare dai punti di forza; lunedì 14 dicembre ore 10:00 - con Monica Guizzardi con tema #IamRemarkable: come superare la paura di auto-promuoversi; venerdì‌ ‌18‌ ‌dicembre‌ ‌ore‌ ‌10:00‌ ‌con ‌Gabriella‌ ‌Trapani: ‌Come‌ ‌fare‌ ‌Personal‌ ‌Branding‌ ‌su‌ ‌Linkedin‌ ‌ - Consigli‌ ‌pratici‌ ‌per‌ ‌creare‌ ‌una‌ ‌presenza‌ ‌di‌ ‌successo‌ ‌online‌. Per partecipare gratuitamente, è possibile iscriversi a questo link: https://bit.ly/3on1aoX La community Facebook di Palermo Mamme nasce nel 2017 da un’idea di Simona Sunseri, mamma di un maschietto, una volta tornata in Italia dopo aver vissuto cinque anni negli Stati Uniti.

La community oggi conta sette mila iscritte, promuove lo scambio e il confronto costruttivo tra madri, incontri informativi con specialisti e professionisti di vari settori e incoraggia una corretta informazione sui diversi aspetti della genitorialità e si propone di creare nuove opportunità di crescita personale e professionale per le madri.

