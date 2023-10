Le Vie dei Tesori non stancano mai: in due weekend a Palermo superati i 56 mila visitatori

Superati 71 mila visitatori in due fine settimana, e di questi, 56 mila soltanto a Palermo: sono questi i numeri straordinari che Le Vie dei Tesori raccoglie in appena due weekend in sette città siciliane, grandi e piccole, un vero “abbraccio” di comunità che cresce di giorno in giorno. Nel primo weekend i visitatori sono stati 31.517 e sono diventati già quasi quarantamila nel secondo fine settimana, numeri veramente importanti che fanno voltare all’indietro, all’ultimo anno d’oro prima del covid. E non solo a Palermo, ma anche a Catania e Acireale il festival si sta radicando con un ottimo successo, sfiorando le 6mila presenze, mentre le tre città del Val di Noto - Ragusa, Scicli e Noto - mettono a segno insieme 5400 visitatori.

Una bellissima sorpresa è Carini che richiama gli amanti degli oratori barocchi e supera i 1600 visitatori. Sciacca salva il suo rapporto con il mare, porta alla scoperta di grotte e sorgenti e oltrepassa le 1500 presenze. Un festival che può contare sul supporto del main sponsor UniCredit, di Poste Italiane e una rete di istituzioni, università, associazioni e proprietari privati. Ci si prepara al terzo e ultimo weekend per Ragusa, Scicli, Noto, Sciacca e Carini (sabato 21 e 22 ottobre), mentre Palermo e Catania andranno avanti fino al 5 novembre.

A Palermo, la città dove tutto è cominciato nell’ormai lontano 2006, e dove ogni anno il festival ritorna attivando una maratona meravigliosa tra chiese e palazzi, rifugi e oratori, conventi e giardini, i numeri sono da capogiro: 24.745 nel primo weekend e 31.250 nel secondo, 56 mila in tutto, tre giorni a settimana, da venerdì a domenica. Con diversi luoghi sold out già in poche ore, i qanat arabi, l’Ucciardone, le sedi della Prefettura, e la Banca d’Italia. Per il sito più amato c’è già un testa a testa, anzi una corsa a strappare il podio visto che nel primo weekend i marmi mischi della chiesa di santa Caterina avevano superato le pareti dirute di Palazzo Costantino, e nel secondo fine settimana i ruoli si sono invertiti, seppur con poca distanza l’uno dall’altra: Palazzo Costantino chiude a 2083 presenze e Santa Caterina a 1092, seguiti dalla Banca d'Italia che mette a segno 1000 visitatori.

Molto interesse per le collezioni universitarie che hanno aperto le porte solo questo secondo fine settimane, mostrando pezzi del tutto inattesi. E i palermitani hanno riscoperto la chiesa di San Ciro e le vicine grotte: venerdì riceveranno la visita dell’arcivescovo, monsignor Corrado Lorefice che verrà a confermare il suo sostegno alla comunità che sta facendo rinascere la zona. In corsa si stanno aggiungendo al programma luoghi, esperienze e passeggiate, già questo weekend le visite guidate al nuovo Palermo Marina Yachting del Molo Trapezoidale, condotte da chi lo ha fatto nascere: sabato si inizia con l’architetto Sebastiano Provenzano, domenica toccherà a Maurizio Carta, Barbara Lino e Daniele Ronsisvalle, poi Enrico Petralia, per chiudere il 3 novembre con Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità Portuale, che ha portato a termine il progetto in soli 18 mesi.

Ma la vera sorpresa quest’anno è tutta nella Sicilia occidentale dove la piccola Carini sembra essere entrata a grandi passi nel cuore del pubblico: i 643 visitati del primo weekend raddoppiano quasi nel secondo e sfiorano i mille, naturalmente il sito più affascinante resta il Castello con la triste storia della sua infelice baronessa (lo hanno scelto 250 visitatori) seguito dalle catacombe paleocristiane (149), ma anche il giro degli organi monumentali che permette di scoprire quattro oratori, è molto gettonato, e questo ultimo weekend si potrà seguire in diretta la ricetta dei biscotti di San Martino.