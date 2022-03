Palermo tra le tappe imperdibili di un viaggio in Italia secondo Le Figaro: "Sconcertante e affascinante allo stesso tempo"

"Quali sono le città più belle da visitare in Italia?". S'intitola così un articolo pubblicato sul sito internet del quotidiano francese Le Figaro che nella top 10 inserisce anche il capoluogo della Sicilia. "Sconcertante e affascinante allo stesso tempo, Palermo non lascia indifferenti", scrive il giornale transalpino.

Nonostante, Palermo finisca tra le tappe imperdibili in un viaggio lungo lo Stivale, come spesso accade il ritratto fatto della città è dolceamaro. "Se il degrado di alcuni quartieri può sorprendere - si legge ancora su Le Figaro - il capoluogo siciliano nasconde tesori. Le sue chiese, come la Cappella Palatina, la Martorana o la Cattedrale, riflettono l'arte della fusione delle culture araba e normanna, senza dimenticare il Duomo di Monreale, a pochi chilometri, interamente rivestito di mosaici bizantini. Nel cuore della città, il bellissimo Teatro Massimo è stato il luogo della tragica scena finale del Padrino parte III. Città gourmet, Palermo ha 4 grandi mercati dove si mescolano odori a volte evidenti, i colori accesi dei frutti baciati dal sole e l'irresistibile dolcezza della cassata, una torta di ricotta, simbolo della Sicilia". Così accadde anche alla fine di febbraio scorso, quando un documentario andato in onda sulla tv belga, di Palermo mise in evidenza le "bellezze artistiche" ma anche "i rifiuti" e la commistione con la mafia.