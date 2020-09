Le donne “diversamente giovani” protagoniste del singolo "Milf" di Giusy Randazzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ironia e leggerezza ma anche tanta voglia di ribaltare gli stereotipi e i luoghi comuni legati all’età e di affermare il diritto a vivere con pienezza la propria femminilità, al di là del dato anagrafico. C’è tutto questo, e molto di più, nel singolo “Milf” di Giusy Randazzo, presentatrice, conduttrice , attrice e cantante di successo: una professionista a tutto tondo che non smette di stupire il pubblico dopo tanti anni di attività.

L’uscita è in programma per il prossimo 25 settembre, data che coincide con il suo compleanno : già dal titolo, si comprende la provocazione lanciata da Giusy – cinquantotto, invidiabilissime primavere portate con avvenenza e divertimento - che gioca con le parole: “Milf”, non a caso, è un vocabolo anglosassone che indica le donne non più giovanissime ma ancora molto attraenti fisicamente, affascinanti e competitive anche rispetto alle loro consimili più giovani. Un progetto che Giusy condivide con alcuni compagni di viaggio: tra loro, Cristian Alaimo, noto personaggio televisivo e cartomante, che nel singolo, “interviene” sottolineando le doti ammaliatrici della cantante, una vera e propria regina malgrado l’età non più verde. Un pizzico di trash, ma nessuna volgarità, e un ritmo martellante e scanzonato che schioda dalla sedia: dietro c’è un lavoro non indifferente in termini di produzione – il videoclip uscirà ufficialmente il 6 ottobre e vede protagonista Giusy con giovani modelle – che ha visto l’impegno di Peppe Alberti, dj producer molto noto e apprezzato nel panorama della musica dance, qui anche in veste di autore insieme a Giusy.

Appuntamento, dunque, il prossimo 25 settembre con l’uscita su tutti i digital store musicali (oltre trecento negozi digitali ufficiali) quali Tim Music, Beatport e I TUNES e, in streaming, sull'ormai nota piattaforma SPOTIFY oltre che Deezer e All Music, e poi anche su Tik Tok, Instagram e Facebook.