Lavoro, quattro aziende palermitane a confronto con trenta giovani migranti

Mettere in contatto aziende del territorio in cerca di personale e giovani migranti desiderosi di mettersi alla prova sul mercato del lavoro. E' questo lo scopo del “Career day” organizzato da Send agenzia per il lavoro, nell'ambito del progetto Harraga 2 di Ciai nell’ambito del quale, a Palermo, si promuovono processi di inclusione per minori migranti non accompagnati.



Il 6 marzo scorso, al Cpia (centro provinciale per l'Istruzione degli adulti) Nelson Mandela si sono incontrati e presentati alcuni imprenditori di Palermo e circa trenta studenti dell'istituto in cerca della loro prima esperienza formativa. Quattro aziende, in particolare - Osteria Ballarò, Pasticceria La Martorana, Altroverso e Libreria Portinaio - si sono presentate ai ragazzi e hanno raccontato i loro processi produttivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Particolare attenzione è stata posta agli aspetti legati alla responsabilità sociale del mondo imprenditoriale e l’impatto positivo che può avere sul territorio contribuire ad accompagnare le persone all’autonomia e all’autodeterminazione. E poi, il momento più importante, che gli studenti certamente ricorderanno come una tappa importante della loro vita: il primo colloquio di lavoro. Per più di un’ora gli studenti, in via di conseguimento della licenza media, si sono seduti attorno al tavolo con i rappresentanti delle imprese presentandosi, curriculum alla mano, e raccontando di sé, delle proprie passioni e delle proprie aspirazioni, raccogliendo in molti casi l’interesse degli imprenditori.Il Career day è stato anche un momento di restituzione alla comunità delle attività di progetto, un'occasione per condividere le riflessioni e gli obiettivi raggiunti in questi due anni di Harraga 2 a Palermo, un progetto che punta sull'autonomia dei giovani stranieri grazie a varie azioni dall'inclusione lavorativa a quella sociale. Il progetto è stato realizzato da CIAI (Centro Italiano Aiuti all'Infanzia) in partenariato con alcune organizzazioni che sul territorio, da diversi anni, hanno “fatto rete” nel segno dell'inclusione: Cesie (Centro Studi e Iniziative Europeo), Cledu (Clinica Legale dei Diritti Umani), Comune di Palermo e Send agenzia per il lavoro, che ha organizzato il Career Day e che ha messo a disposizione la sua ventennale esperienza nell’orientamento e nelle politiche attive, occupandosi di promuovere l’occupabilità dei minori frequentanti i Cpia.

“In questo caso – dice Tiziana Alioto di Send - abbiamo lavorato su tre fronti: sui minori stessi promuovendo competenze di auto-orientamento, con gli insegnanti formandoli su tematiche legate ai giovani migranti e alla didattica orientativa e, infine, con le aziende, sensibilizzandole e rafforzando il legame tra realtà produttive e mondo della scuola”.