Conferita la laurea Honoris Causa in sociologia a Giuseppe Giocaliero

Conferita la Laurea Honoris Causa in Sociologia, prestigioso titolo Accademico da parte dell'Università con sede a Londra. La Unitelematic Star College è una Università di Diritto Internazionale, legalmente costituita ed autorizzata. Nasce con una finalità specifica di diffondere le basi comuni della cultura a livello internazionale. Alcuni giorni fa è stato insignito il dottor Giocaliero per il suo impegno nel sociale e per aver contribuito alla salvaguardia della legalità. La cerimonia di consegna dell'importante riconoscimento è avvenuta presso la Sala degli Specchi del Circolo Ufficiali di Palermo alla presenza di diverse autorità e professionisti da svariate parti d'Italia. Il Presidente Angelo Stella e il Professor Andrea Torcivia hanno letto le motivazioni in accordo con tutto il Senato Accademico che ha valutato il curriculum di Giocaliero: "Siamo lieti di insignire il Dott. Giuseppe Giocaliero del titolo onorifico accademico quale dottore in sociologia Honoris Causa per l’impegno morale, umano, e sociale che egli dimostra nella sua professione di giurista e nei progetti sulla legalità nella città di Palermo".

Questo importante diploma di Laurea in Sociologia, con tanto di asseverazione da parte del Tribunale di Roma che certifica validità, viene accolto con commozione e orgoglio da Giocaliero, già Criminologo e Giurista, nonché Dirigente del Cesfat, laboratorio di Criminologia e Sociologia forense. Dirigente Nazionale in Guardia AgroForestale , Mediatore Professionista, Giocaliero ha conseguito una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, una Laurea in Scienze Giuridiche all' Università degli Studi di Palermo, nonché diversi Diplomi di merito in special modo nel settore Criminologico conseguiti sempre nella facoltà di Giurisprudenza di Palermo. Negli anni è stato impegnato attivamente in politica, in qualità di Consigliere a Palermo e ha presieduto la Commissione Attività Sociali prima e la Commissione Cultura poi.

Da sempre appassionato all'ambiente e all'archeologia ,Giocaliero è attivo sin da ragazzo nelle attività Scout Agesci, dove è stato anche capo educatore per tantissimi anni nel quartiere di Brancaccio. Coordinatore di Protezione Civile, ha garantito la sua presenza in tante iniziative anche a livello nazionale, ottenendo riconoscimenti importanti e decorazioni. Per l'impegno in ambito culturale ed ambientale è stato insignito anche del Premio Nazionale "Aquila d'Argento" da parte dell'Accademia di Arte Etrusca. Anche all'interno della Guardia AgroForestale italiana ha ricevuto l'onorificenza di "Aquila d'oro", e diversi encomi. Giocaliero afferma: "Mi riempie di orgoglio per ciò che ho sempre fatto e per me questa Laurea è un ulteriore stimolo a continuare il mio impegno ogni giorno nel sociale e nella legalità".