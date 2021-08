Il latin jazz del “Chiara Navarra Trio” scalda Cinisi con i suoi ritmi cubani

I ritmi latini del "Chiara Navarra Trio", con il loro “Sabor a Cuba”, hanno scaldato ieri sera l’atmosfera a Cinisi e richiamato un pubblico numeroso che ha riempito la parte di piazza Vittorio Emanuele Orlando, scelta per ospitare la rassegna jazz del cartellone estivo curato dalla Pro Loco 2.Zero in collaborazione con l’amministrazione comunale.

“Sabor a Cuba” è stato un omaggio alla nobile tradizione musicale dell’isola caraibica, dalle note più classiche del Danzòn, a quelle più recenti del Latin jazz, in grado di essere apprezzate da un pubblico vasto e non necessariamente esperto del genere. La formazione composta da Chiara Navarra (pianoforte e voce), Sergio Guna Cammalleri (congas), Filippo Rizzo (basso) ha intrigato e coinvolto la platea con alcuni grandi successi di celebri gruppi cubani, uno su tutti i Buena vista social club.

Il terzo e ultimo appuntamento della rassegna jazz di “Emozioni d’Estate 2021” sarà giovedì (26 agosto) alle 21.30 con il concerto del Paolo Vicari Trio. Paolo Vicari è un eclettico musicista ennese tra i più acclamati e attivi batteristi Jazz sul territorio nazionale che vanta collaborazioni con Roy Paci, Ron Carter, Claudio Fasoli e tanti altri. La formazione è composta anche da Valerio Rizzo, pianista di estrazione classica ma a suo agio con le dionisiache esuberanze creative del jazz, mainstream e non solo, il quale per l'occasione si esibirà all'organo Hammond. Il trio è completato dalla grazia e dall'eleganza di Federica Foscari, cantante non priva anche di brillanti slanci creativi.

Per info e prenotazioni dei posti è possibile consultare la pagina facebook.com/prolococinisi2.zero o scrivere a prolococinisi2.zero@gmail.com.