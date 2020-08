Lapo Elkann: "Ho un debole per Palermo, ho mangiato in strada il miglior pesce della vita"

"Ho un debole per Palermo". E' la confessione fatta da Lapo Elkann nel corso di un'intervista al Corriere della Sera. L'imprenditore ieri ha presentato il suo libro illustrato, da colorare, su bellezze e eccellenze d’Italia (si chiama "W L’Italia insieme a Lapo" edito dalla Nave di Teseo, disegnato da Maria Cristina Costa e a cura di Valentina Rota, il ricavato va alla Fondazione Laps, creata da Elkann per aiutare i giovani fragili o in difficoltà).

Il rampollo della famiglia Agnelli ha ammesso: "Ho un debole per Palermo. In un ristorante all’aperto che, a vederlo, non gli dai un euro ho fatto una cena meravigliosa proprio con John: per strada, su sedie di plastica, ho mangiato il miglior pesce della vita. L’autenticità dell’Italia si sente tantissimo nel cibo". Lapo Elkann ama Palermo, dove spesso si è fatto vedere, come è successo lo scorso ottobre quando arrivò per siglare un'intesa con la Croce rossa italiana per la realizzazione di interventi a favore dei bambini con fragilità socio-economiche e culturali. "Ho scelto la Sicilia - aveva detto nel corso di quella occasione - perché sono legato a quest'isola per ragioni affettive. Ho avuto due fidanzate siciliane e la mia terza squadra del cuore è il Palermo...".