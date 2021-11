Lando Buzzanca, la fidanzata contro i figli: "Hanno bloccato il matrimonio e mi impediscono di vederlo"

E' una faida familiare a tutti gli effetti, ormai, quella scoppiata in casa Buzzanca. Francesca Della Valle, fidanzata di Lando Buzzanca, lancia pesanti accuse contro i figli dell'attore 85enne, che avrebbero fatto saltare il loro matrimonio e ostacolerebbero alla 45enne di vedere il padre, da 6 mesi ricoverato in una clinica di riabilitazione dopo un incidente domestico.

L'attore è in buone condizioni di salute, fa sapere la Della Valle, che sulle pagine di Nuovo tuona contro i figli Massimiliano e Mario: "Hanno bloccato il nostro matrimonio". Non solo. La compagna di Lando Buzzanca sostiene anche di vedersi negata la possibilità di andare a fare visita al fidanzato tutte le volte che vuole: può andarci una sola volta a settimana, sostiene la giornalista, e sotto il controllo dell'amministratore di sostegno, nominato dai figli. Lo stesso amministratore di sostegno che avrebbe bloccato i documenti firmati da Lando Buzzanca per avviare le pratiche delle nozze. "La vicenda lede il diritto di autodeterminazione della persona" afferma il legale di Francesca Della Valle, che sul matrimonio aggiunge: "Da anni ci sono le prove che Buzzanca esprima il forte desiderio di convolare a nozze con la sua Francesca e non esistono prove circostanziali capaci di dimostrare il contrario".

La faida familiare

Le tensioni tra i figli di Lando Buzzanca e la compagna del padre vanno avanti dall'inizio di questa storia d'amore. Lo scorso maggio, però, le cose sono peggiorate con l'incidente e poi il ricovero dell'attore. Da allora Francesca Della Valle li accusa di impedirle di vedere il compagno. Secca la loro replica: "La signora Francesca ha reso pubblico un fatto molto privato e di questo, forse, se ne occuperà la magistratura. "Comunque, in questa difficile circostanza, né io, né gli altri familiari abbiamo messo limiti, se non quelli imposti dai medici e, come tutti noi, Francesca ha potuto vedere papà dalla ‘finestrella’ della sua stanza: di più non si può fare date le sue condizioni. Mi dispiace per questa sua eccessiva reazione, non c'era bisogno di sollevare tanto clamore e poteva telefonare a noi per avere notizie".

La storia tra Lando Buzzanca e Francesca

Francesca Della Valle (al secolo Francesca Lavacca) è legata all'attore siciliano dal 2016. La donna e l'artista siciliano si sono incontrati sei anni dopo la morte della moglie di lui, Lucia Peralta sposata nel lontano 1956. Un matrimonio durato 57 anni che ha portato alla nascita dei due figli, Mario e Massimiliano.