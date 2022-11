"Emozioni in scena": laboratorio teatrale a Città dei Ragazzi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'associazione Nahuel in convenzione con il Comune di Palermo nell'ambito del progetto di "Promozione e potenziamento di attività volte a favorire il benessere dei minori ed il contrasto alla povertà educativa (fondo Ministero delle pari opportunità e della famiglia, D.L. n.73/2022 art.39)" presenta il Laboratorio "Emozioni in scena". Il progetto è stato ideato e curato da Valentina Barrile che si occupa di progetti emozionali e fonde la preparazione artistica teatrale con la formazione sul rilascio emozionale in collaborazione con Legami di Libertà diretto dalla dottoressa Elvira Moncada Monforte, Psicologa del Ciclo di Vita e Psicoterapeuta che ha formato le giovani laureate Alice Contino, Arianna Fasulo e Giada Celauro. Insieme attraverso il magico mondo della fantasia, accompagneranno i bambini nell’esplorazione delle emozioni.

Entusiasmo, emozioni e creatività sono le parole chiave del laboratorio. Il teatro come opportunità di fare esperienze nuove e arricchenti, che aiutano poi ad affrontare la vita di tutti i giorni e che amplificano lo spirito di gruppo e di socialità. Venite a scoprire la magia del teatro! Novembre e Dicembre 2022 Vi aspettiamo alla Città dei ragazzi - Viale Duca degli Abruzzi 1 (accanto la Palazzina Cinese). Il laboratorio è gratuito e aperto a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni Il mercoledì e sabato 15.30 -18.30 e il giovedi 10-13.