La mia storia tra le dita, al via un laboratorio di pittura per i ragazzi del Malaspina

Un laboratorio di pittura rivolto ai ragazzi seguiti dall'Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Palermo del ministero della Giustizia, che si occupa di seguire i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che hanno commesso un reato. L'idea nasce da una conoscenza personale del funzionario di servizio sociale Santina Geraci, con l'artista Maria D'Amico in arte Dama, che da anni è impegnata a diffondere una particolare forma di arte, ovvero la pittura con le dita.

L'idea di accostare questo mondo creativo ai ragazzi dell'area penale, ha trovato accoglimento nell'artista, che intende proporre ai ragazzi uno "spazio" di espressione creativa, personale, originale e guidata per l'utilizzo delle dita anziché il comune pennello. L'idea è sostenuta economicamente dal fondo "Gli amici di Ambra Agnello"; la famiglia Agnello infatti, si è accostata al mondo di Dama, cogliendone la sensibilità e al contempo la possibilità di offrire ai ragazzi una esperienza originale.

Il laboratorio sarà strutturato, in accordo anche con il direttore dell’Ussm, Giuseppe Ciulla, in 5-6 incontri di circa due ore, una volta a settimana e sarà rivolto a non più di 5-6 ragazzi dell’area penale. L’incontro di ieri, il primo, stato un momento intenso in cui il bianco della tela ha lasciato via via spazio, ai colori.