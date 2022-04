Al via il laboratorio di "disegno dal vero" con l'artista Linda Randazzo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Parte a Palermo il "Laboratorio di disegno dal vero" con l'artista "Linda Randazzo" organizzato da Arèa. Martedì 26 la presentazione alle ore 18,30 a piazza Rivoluzione 1. Chi non ha mai avuto voglia di disegnare una sola volta nella vita? Il disegno è un'attività primitiva dell'uomo e, fin dai primordi, è stato il nostro linguaggio più istintivo, ma è una complessa attività che coinvolge la percezione, le emozioni e le esperienze. Il laboratorio si basa su percorsi personalizzati in base all’esperienza e l’altitudine dei singoli corsisti, ponendo una particolare attenzione allo studio dal vivo senza rinunciare ad acquisire la tecnica. Secondo Linda Randazzo: “Disegnare è conoscere e restituire la sensazione che ci suscita il mondo circostante. Disegnare è rappresentare e condividere le proprie sensazioni e ciò che per noi è "bello", degno di essere visto da tutti. Disegnare è regalare al mondo la traccia di ciò che ci sembra importante da ricordare".

Il programma

Cenni sulle tecniche base: la percezione visiva, strumenti, matite e gomme, luci-ombre, composizione, chiaroscuri e tratteggio, il ritratto, la figura umana ed altro, partendo da elementi di natura morta o la figura di una modella dal vivo. Il laboratorio verterà sull'esperienza diretta e sul confronto continuo tra allievo e docente, che permetterà la crescita personale. Infatti, ogni partecipante potrà sviluppare un percorso individualizzato partendo dalla sua attitudine e dalle sue esigenze, competenze e, soprattutto, dalla sua curiosità volta a risolvere, di volta in volta, il problema della rappresentazione di un soggetto.

Martedì 26 ore 18:30 presentazione da Arèa, piazza Rivoluzione 1 - Palermo Il laboratorio, composto da 7 incontri, dalle 16 alle 18: 30, sarà nei giorni: 7, 14, 21, 28 Maggio 5, 11, 18 Giugno 2022. Il laboratorio è aperto a tutti, sino esaurimento posti, nel rispetto delle norme anti-Covid. La docente Linda Randazzo, nata a Palermo nel '79, è una scenografa, costumista, performer, disegnatrice, ritrattista, pittrice e, inoltre, illustratrice di edizioni letterarie. Lavora da più di 20 anni nelle arti visive, espone in gallerie private, musei, eventi e istituzioni dell’arte, in Italia e all'estero.