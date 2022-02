Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Associazione culturale Labe laboratorio espressivo di Palermo darà il via a partire da giovedì 3 marzo 2022 ad un Laboratorio di scrittura creativa. Il percorso verrà articolato in cinque incontri di due ore, ogni giovedì dalle 18.00 alle 20.00. Un lavoro dettagliato sulla creatività della parola e della scrittura. Un viaggio tra le tecniche utilizzate dai professionisti dello storytelling, dall'intreccio alle fasi di elaborazione di un testo. In tale percorso, si offrirà ai partecipanti, la possibilità di apprendere attraverso esercizi di scrittura.

Il laboratorio è rivolto a chi vive la scrittura come sogno da realizzare, ai professionisti, che nel loro lavoro si spendono attraverso processi comunicativi e a tutti coloro che cercano un semplice e costruttivo confronto, con gli aspetti creativi dei vari linguaggi. A tutti i partecipanti alla fine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Iscrizioni entro lunedì 28 febbraio. Per ulteriori informazioni scrivere a: labeculturale@gmail.com