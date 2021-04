La solidarietà dentro la crisi, pizze a cena per i più bisognosi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tardo pomeriggio. Squilla il telefono di Valentina Cicirello, responsabile dell’associazione Onlus Life and Life. E’ un numero sconosciuto ma Valentina risponde ugualmente, dall’altro capo del telefono una voce femminile: “Siete l’associazione di volontariato? Abbiamo visto quello che fate per i più bisognosi nella nostra città e vorremmo dare un piccolo contributo” Lei è una delle titolari della pizzeria Paolo Costa Gusti Unici che, per la sera stessa, mette a disposizione di Valentina 30 pizze da donare alle tante famiglie assistite ogni giorno dalla Life and Life. La collaudata macchina organizzativa della Onlus si mette subito in moto, in pochi minuti l’elenco è già pronto.

La volontà di fare del bene che muove i titolari della pizzeria non cade nel vuoto e già ad ora di cena le 30 pizze sono a casa dei destinatari. “E’ stato un gesto che mi ha riempito il cuore di gioia – afferma Valentina Cicirello – in un momento così difficile per chi fa ristorazione riuscire a pensare a chi è meno fortunato, a chi deve fare i conti con la povertà più assoluta, è un segnale che illumina di speranza la nostra città. E’ una piccola storia di solidarietà che ci ripaga dei tanti sacrifici fatti ogni giorno. I messaggi che cerchiamo di seminare ogni giorno con la nostra missione di volontariato danno germogli anche in tempi così difficili. Mi ha commosso quella telefonata come mi ha commosso la gioia dei tanti bambini che l’altra sera hanno ricevuto, a sorpresa, il gustoso un regalo della pizzeria Paolo Costa a cui va tutta la nostra gratitudine”.

Gallery