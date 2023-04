Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oltre 150 Enduristi di tutta la Sicilia, si sono riuniti domenica scorsa a Camporeale, per l'evento "la Prima... Vera di Camporeale in moto". Promosso dalla neonata Associazione Camporeale in Moto e patrocinata dal Comune di Camporeale. Per tutta la giornata il rombo delle moto da enduro ha fatto compagnia ai tanti appassionati delle due ruote e in particolare agli Enduristi, venuti anche con le famiglie.

"Siamo felici oltremodo per la riuscita dell'evento e in termini di numeri e per come questo si è svolto durante l'intera giornata", queste le parole del Presidente dell'Associazione Camporeale in Moto Gioacchino Caruso, che aggiunge "avere ricevuto così tanto affetto dagli enduristi che hanno partecipato e feedback positivi, ci fanno ben sperare nella riuscita di futuri eventi. Non mi rimane che ringraziarvi tutti, uno per uno e invitarvi nuovamente a Camporeale per fine Ottobre con la classica Motocavalcata".