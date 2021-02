Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La prevenzione al centro” è un sogno diventato realtà. Un obiettivo raggiunto che apre nel modo migliore il 2021 del Consultorio dei Diritti MIF. A partire dal 15 febbraio 2021 sarà operativo uno sportello di ascolto dedicato alla prevenzione del tumore al seno, rivolto a tutte le donne che vogliono fare prevenzione o che stanno affrontando la malattia, con lo scopo di orientarle e supportarle. Le donne che ne sentiranno la necessità, potranno mettersi in contatto con la nostra equipe di professionisti. Il nostro dream team che da Palermo, attraverso un pc, potrà dare loro un supporto informativo, di sostegno e di vicinanza. Il tutto a distanza, mantenendo l’anonimato se si vorrà e limitando i contatti così da ridurre il rischio di contagio con la pandemia ancora in corso. Lo sportello sarà realizzato con i fondi ricavati dalle vendite del calendario “Le donne,sono belle.”, e con il contributo del “Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo, che ha finanziato una cospicua parte del progetto.

L’utente potrà mettersi in contatto con lo sportello attraverso diversi canali diretti e indiretti di contatto. Si potrà utilizzare il numero verde 800-208026 lunedì, martedì e giovedì dalle 11:00 alle 13.00 oppure il form presente on line sul sito www.consultoriodeidirittimif.it , o ancora il canale social di Facebook. La persona che si rivolgerà allo sportello, dopo un primo contatto con l’operatore che prenderà in carico la chiamata, sarà indirizzata al professionista socio MIF che offrirà supporto in base alle necessità. Inoltre, il Consultorio dei diritti MIF mette al servizio delle donne un ulteriore servizio: l’utente potrà essere messo in contatto con altre donne che hanno affrontato la stessa malattia e che quindi possono comprendere meglio di chiunque altro cosa si prova e come si può agire per essere più forti del dolore e dell’angoscia. La problematica del tumore al seno riguarda tantissime persone e preoccupa ancor di più in questo momento storico in cui la pandemia ha creato rallentamenti, liste d'attesa infinite facendo crescere nuovi dubbi e timori.

Le pazienti, in questo delicato periodo, rinunciano oppure vengono sottoposte a interventi successivi sempre più complessi. E’ possibile continuare a donare per la prosecuzione dei lavori dello sportello al seguente link: https://www.consultoriodeidirittimif.it/fai-una-donazione-al-mif/. Il Progetto in questione è nato dall’idea di due donne, socie volontarie del MIF, che hanno affrontato e sconfitto il tumore al seno, in età molto giovane e che hanno deciso di mettere la loro esperienza al servizio di tutte le altre donne. Contatti: Vicepresidente Federica Gennaro, mifconsultorio@gmail.com