VIDEO | La Martina sceglie Palermo per la nuova collezione: dopo 16 anni si sfila sulla scalinata del Massimo

Era il 2006 e le ultime modelle scendevano l’imponente scalinata del Massimo. Da allora non si è mai più svolta una sfilata che avesse il Teatro come sfondo. Ci sono voluti sedici anni ma ecco il gradito ritorno: domani sera (martedì 27 settembre) La Martina, in concomitanza con la Milan Fashion Week, ha scelto Palermo come cornice scenografica di altissimo livello per la sfilata della nuova collezione. Anticipata da una particolarissima capsule collection solo per la Sicilia: il prodotto iconico di La Martina, la polo appunto, declinata in sette limited edition “LA MARTINA LOVES SICILY” ispirate ai colori accesi e allo stile riconoscibilissimo dell’isola.

Non sarà un appuntamento per i soli spettatori, tutta la città è invitata: se il front row dello show, negli oltre 200 posti placées, attende ospiti d’onore, giornalisti, influencer, celebrity, buyer, amici del brand, tutta piazza Verdi sarà coinvolta e il pubblico potrà seguire il défilé in diretta, una narrazione en plein air per dar voce al patrimonio culturale e alla tradizione sicula, fonte di ispirazione della limited edition “La Martina loves Sicily”. Una sfilata scenografica e di grande impatto, con trovate e invenzioni che sposano l’essenza del brand argentino, nato come equipaggiamento tecnico per il mondo del polo ma diventato in breve tempo, player di successo in ambito sportivo.

Una celebrazione dell’isola dove La Martina, dopo lo sviluppo del piano di espansione commerciale, vede concretizzarsi il suo strategic plan, in particolare a Palermo e Catania, con l’apertura di nuovi sell corner. “Abbiamo lavorato molto in questi mesi per aumentare la nostra presenza in questa regione, nonché mercato molto importante – afferma Alessandro Santamaria, vice presidente La Martina – oltre ad aver aumentato del 25% la presenza retail in particolare nella parte occidentale dell’isola. La Sicilia rappresenta uno dei mercati più rilevanti in Italia e, proprio per questo, vogliamo cogliere l’occasione delle nuove aperture per celebrare e rendere omaggio alla più grande isola del Mediterraneo e a tutti i suoi abitanti, clienti molto affezionati del brand argentino”. Continua Santamaria “Palermo offrirà la scenografia adatta: ho visitato tre volte il Massimo partecipando ai tour per il pubblico e sono innamorato di questo teatro, la scelta non è casuale ma frutto di una vera passione personale. Grazie anche alla fiducia e al supporto del sindaco e del sovrintendente che hanno sposato subito il progetto di La Martina”. “La moda è arte, e anche costumi e scenografie: la moda registra l’arte della contemporaneità ogni giorno” risponde il sovrintendente del Teatro Massimo, Marco Betta.

La sfilata è stata costruita interamente a Palermo, sin dalle prime battute: è stato condotto un casting a cui hanno partecipato settanta tra modelli e modelle siciliane, e sono stati così scelti i venti giovani che saliranno in passerella per il brand. La logistica sul territorio è di Anna Burgio, la regia della sfilata di Luca Lo Bosco. Sabato scorso, ospite di Rinascente e accolta dallo store manager Antonio Mazzeo, La Martina ha svelato agli ospiti le polo limited edition La Martina loves Sicily che verranno poi distribuite, oltre che in Rinascente, anche in altri department store di Palermo. Il brand a breve sarà presente con la collezione FW 22, con due corner negli store Rinascente di Palermo e di Catania; all’interno dei fashion store di Palermo: The B in Via della Libertà e presso La Malfa14 nell’omonima via; a Catania con un corner al The B nel Department Store Centro Sicilia.

La Martina è stata fondata nel 1985 a Buenos Aires da Lando Simonetti, italiano cresciuto in argentina, e Gachi Ferrari. Partendo dall’Argentina, sinonimo del polo, il brand si è espanso nel mondo: la sua presenza è radicata in Europa e in America Latina, in Medio Oriente e Nord Africa. Con 100 monomarca (tra i quali i flagship store di Londra, Parigi, Dubai, Johannesburg, Buenos Aires, New Dehli, Riyad e Il Cairo) e 600 multibrand, la filosofia delfair play ha conquistato i principali mercati internazionali, sviluppando partnership e collaborazioni con le più rinomate università dell’Ivy League (Harvard e Yale) e scuole del Regno Unito (Eton, Cambridge e Oxford). Le sedi principali sono a Buenos Aires (Argentina) e Chiasso (Svizzera) con uffici operativi a Londra e Miami. Parallelamente alle collezioni ready-to-wear, grazie ai 35 anni di competenza maturati nel settore dell’equipaggiamento tecnico - con la produzione di selle, caschi e stivali da polo – La Martina è diventato player di prestigio anche in ambito sportivo tanto da fondare nel 2000 la Polo Management Group. Guidata da Adrian Simonetti, l’agenzia si occupa di numerosi eventi legati al mondo del polo, dall’organizzazione al supporto tecnico per cavalli e giocatori, fino alla gestione delle sponsorizzazioni e al più recente lancio di una piattaforma social del Polo.