La fine del mondo di E., l'ultimo inedito della band madonita Cicciuzzi

Il 6 agosto è uscito il brano La fine del mondo di E. della band madonita La Cicciuzzi che si caratterizza per un nuovo sound lontano da quello a cui ci ha abituato il gruppo in questi anni. Ad una scelta musicale di segno opposto rispetto al passato fa da contraltare però una continuità nei significati: in una fine del mondo fantastica (nemmeno più così improbabile, dati alla mano) sarà il caos a farla da padrone e partendo dalle relazioni interpersonali e/o sentimentali il genere umano potrebbe essere finalmente in grado di mettere in crisi un sistema che ci sta alzando l’acqua alla gola, che fotografa i caselli delle autostrade intasati dalle auto dei cervelli in fuga (ma verso dove, ormai? Boh), che innalza la guerra tra poveri a meccanismo liberista di selezione naturale ed economica ed abbassa le aspirazioni, i sogni, le aspettative delle generazioni più giovani, quelle che secondo questa nuova classe politica al potere, secondo quanto sono solidali solo con gli occupati, non vogliono lavorare. Lavorare, come il caffè, deve essere anche un piacere. Tutto il resto si chiama sfruttamento, schiavitù, servilismo, in una parola: capitalismo. Ed il capitalismo, nel 2023, ha fatto il suo tempo. Link del video: https://youtu.be/Iy0OzNwBMSI Info e notizie sulla band e sui prossimi appuntamenti li trovate qui: Facebook: https://www.facebook.com/Cicciuzzi/ Instagram: https://www.instagram.com/cicciuzzi.officialgram/ LA FINE DEL MONDO DI E. (musica La Cicciuzzi, test La Cicciuzzi) Membri della band Santino Paternò (voce) Maurizio Nasello (chitarra elettrica) Sandro Spitale (tastiera e cori) Fabio Macaluso (sax) Francesco Giaconia (basso elettrico) Manuel Vena (batteria e cori) Regia, riprese e montaggio:Tano Rizzi Coreografia: Marzia Federico Registrazioni, mix e mastering: Audio Project Studio di Andrea Ensabella (EN) Attori: Riccardo Rigatuso, Giuliana Fincato, Viviana Falanga Special thanks: Luca Migliore, Leo Albanese, Frank Privitera (ASD Polisportiva Acqua e Fitness Madonie), ASD Bailamos di Marzia Federico Management: ASC Production Produzione: La Cicciuzzi