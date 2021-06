La Filca Cisl sposa il progetto "Arcaverde ranch fattoria" e dona piscina per bambini con fragilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una fattoria didattica sociale concepita per rispondere alle esigenze dei bambini con fragilità, che potranno sperimentare un'educazione pedagogica all’aperto e a contatto con gli animali in uno spazio adatto a vivere esperienze costruttive, creative ed emotive. È il progetto "Arcaverde ranch fattoria", realizzato in partnership con l’associazione di promozione sociale "Aurea Caritate". La struttura, che è gestita dal responsabile Alfredo Stabile, punta a favorire lo sviluppo psico fisico dei ragazzi con fragilità attraverso la Pet therapy della fattoria didattica. E così interagendo con i cavalli, e altri animali e con l’ausilio delle figure qualificate si incentiva l'apprendimento dei modi adeguati di interazione con essi, incrementando l’autocontrollo e l’ascolto delle emozioni. Un progetto che è stato sposato dal segretario organizzativo della Filca Nazionale, Ottavio De Luca e dal segretario regionale Paolo D'Anca e da quello della Filca Cisl Palermo-Trapani, Francesco Danese, che oggi si sono recati alla fattoria e hanno consegnato una piscina dove i ragazzi potranno fare sport e hanno contribuito all'acquisto di un cavallo.

"Abbiamo avuto modo di conoscere la struttura - spiegano De Luca, D'Anca e Danese - e toccare con mano il lavoro prezioso dei tanti operatori qualificati che sono a fianco dei ragazzi fragili. Per questo abbiamo voluto dare un nostro piccolo contributo perche' realtà come queste, che svolgono un importante ruolo di supporto per i genitori che hanno ragazzi con problemi, vanno assolutamente sostenute. La Filca è sempre stata in prima linea sul fronte della solidarietà perché regalare un sorriso e contribuire a migliorare le condizioni di vivibilita' di chi sta peggio di noi deve essere la missione quotidiana di tutti. Ed è certamente apprezzabile - concludono - il fatto che la struttura oltre a supportare i ragazzi nella didattica e nello sviluppo psicofisico si occupi anche dell'arrichimento culturale di quest'ultimi attraverso le visite sul territorio per scoprire i tesori della città".