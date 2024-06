La farmacista del web Floriana Margiotta intervistata dal podcast Egoriferiti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Quando era appena una bambina, la maestra della scuola elementare la bullizzava, sostenendo che non avrebbe mai combinato niente nella vita. Oggi è una farmacista, gestisce due negozi, è una star del web, ha partecipato alla trasmissione tv “Ciao Darwin” e, ciliegina sulla torta, la sua insegnante, che tanto ha cercato di traumatizzarla, è una sua cliente. È un cerchio della vita che si è chiuso perfettamente quello di Floriana Margiotta, ovvero il 50 per cento del profilo Instagram e TikTok “Farmasister”, che condivide con la sorella Nicole e da dove dispensa consigli per i clienti. Floriana è la protagonista della puntata 33 di Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere. Nel corso della puntata Floriana Margiotta ha parlato, oltre che dei segreti e delle contraddizioni del suo mestiere, di tanti divertenti aneddoti con i clienti e delle numerose rapine subite dalle sue farmacie a causa di una Palermo lasciata in ballo alla violenza e poco sicura. La farmacista del Web ha anche raccontato del percorso attraversato quando ha scoperto per caso di avere un tumore maligno al seno.