Isola delle Femmine, lunedì conferenza dal titolo "La famiglia bene prezioso: come valorizzarla?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Isola delle Femmine, lunedì 26 febbraio, si terrà una conferenza dal titolo "La famiglia bene prezioso: come valorizzarla?". Appuntamento alle ore 18:30, presso la sala della Parrocchia Maria SS delle Grazie. Relatore dell’incontro Avvocato Gianfranco Amato, direttore C.T.S. osservatorio famiglie della Regione Sicilia. Una conferenza coinvolgente ed emozionante, durante la quale l'avvocato Amato spazierà su temi come diritti dei bambini ed identità della famiglia. Lo scopo non è solo quello di fare informazione, ma anche di incoraggiare i cittadini a diventare essi stessi moltiplicatori di quella informazione che i media omettono o fanno passare per falso.