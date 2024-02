La comica dei Badaboom e content creator Giuliana Di Stefano intervistata dal podcast Egoriferiti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una comica del Web che non nasconde le sue paure, tra l'infanzia con le suore e il Web, dove è sempre complicato capire le logiche dell'algoritmo. Giuliana Di Stefano del duo comico I Badaboom - 330 mila follower su TikTok e 103 mila su Instagram - è l'intervistata della puntata 13, quella di carnevale, di “Egoriferiti”, l’unico podcast del Sud Italia disponibile anche in versione video. “Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere, disponibile in streaming in versione audio-video nelle principali piattaforme online, tutti i giovedì dalle 21.

Nel corso dell’intervista Giuliana ha raccontato la sua vita “tra Web e realtà”, con tutte le difficoltà che questo comporta nelle scelte artistiche e familiari. 2Essendo intervistata una donna - dicono Giuseppe Cardinale e Vassily Sortino – come da tradizione si potrà vedere e ascoltare la nostra la “campanella antipatriarcato”, che le ospiti possono suonare quando violiamo la loro intimità".