Esce in tutte le librerie e negli store online la raccolta di poesie "La Bellezza" di Edward Richard Junior Bosco

La Bellezza, Edizioni Ex Libris di Edward R. Jr. Bosco è la sua prima opera di poesie ed è disponibile in tutti gli store di vendita online e nelle librerie di tutta Italia. E' una silloge di 65 componimenti che Edward descrive brevemente così: "Le poesie contenute in questo volume sono connotate da un linguaggio semplice che, però, non preclude la ricercatezza dei concetti e dei sentimenti da esso espressi. Ogni poesia ci rende protagonisti e parte integrante della bellezza, che noteremo si manifesterà nelle sue più svariate forme. La Bellezza viene elogiata e tracciata, all’interno di questo percorso catartico, attraverso l’ausilio di tre elementi fondamentali della vita: la cultura, la passione e il disegno divino." Edward con la pubblicazione di questa silloge si espone nel Suo più intimo privato, attraverso sue domande esistenziali, percezioni, emozioni e sentimenti. E' una silloge che tratta di temi importanti, quali la Cultura, l'Amore, la Vita e la Morte, l'Arte, la violenza contro le donne, le vittime del Mar Mediterraneo, la lotta contro la Mafia. Questa silloge nasce dall'osservazione, dalle proprie percezioni e dalla propria immaginazione.

Ecco un piccolo estratto dalla prefazione di Sergio Infuso: "La Bellezza di Edward è spirituale e umana, non ha confini, è quella che il suo sguardo cerca con affanno e la sua anima riesce a cogliere tra sentimenti universali dai quali sbocciano fiori che profumano di bontà e generosità, di speranza e promesse di un mondo nuovo." Ed inoltre, ecco anche un piccolo estratto dalla postfazione di Elisa Biffi Corni:"Nell'epoca del disvalore della parola, la scelta accurata di alcuni vocaboli in luogo di altri, la misura dettata dall'intenzionalità e l'accento dato alla semantica tipici della poesia diventano esigenza da riportare in superfice, l'unica lama in grado di squarciare la tela e farci vedere oltre, altro." Edward Richard Junior Bosco (Palermo, 3 Gennaio 1992), laureato alla Magistrale in Cooperazione e Sviluppo, presso l’Università di Palermo, è Ricercatore e già direttore per i rapporti esterni con le istituzioni e le università per l’Istituto Mediterraneo e Studi Internazionali; in quanto dirigente politico si occupa di Beni Culturali, diritti e politiche di genere. È componente del comitato promotore della Carta sui diritti e dei doveri culturali; è componente della Consulta per la pace della città di Palermo e Youth Ambassador della ONG ONE dove si è occupato di attività di lobbying al Governo Italiano e al Parlamento Europeo. Tra i suoi scritti, per Edizioni Ex Libris ha pubblicato "La cooperazione Internazionale della Fondazione Sicilia nell’Africa Subsahariana" (2020).