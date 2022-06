"L'estate che arriva": il singolo estivo di Gabriele Versaci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un sound fresco, atmosfere caraibiche e tanto ritmo per un brano tutto da ballare. Sono queste le caratteristiche del nuovo singolo del cantante palermitano Gabriele Versaci. Il testo e le musiche sono state scritte da Giuliano Savona :" ho pensato questa canzone come il seguito del pezzo precedente, Un’altra notte ancora. Una giovane coppia che attende l'estate che sta arrivando per godersi in pieno il divertimento e tanti piccoli momenti di vita insieme. È descritta una vacanza che parte da un viaggio in piena notte ed un risveglio in spiaggia. Al termine della canzone, a lavoro finito ho voluto aggiungere delle note latine che ricordano il flamenco che credo arricchiscano ancora di più il pezzo". Il videoclip è girato a Palermo al Tayta Beach , dal regista Mario Lucio Pati che aveva già collaborato con Gabriele Versaci , anche lui, per lo scorso singolo "Un'altra notte ancora". Protagoniste del video le giovani ballerine della scuola Flashdance di Palermo (Alice Geraci ,Simona Castelli ,Fabiana Battaglia , Martina Barbagallo). Il make up è stato curato da Fabiana Battaglia. " Dopo due brani precedenti più lenti che parlavano di storie d'amore sofferte volevo mettermi in gioco con una canzone più leggera, dal sound più fresco adatto alla stagione estiva”, dichiara il giovane artista. “ Dopo questo lungo e difficile periodo legato alla Pandemia credo che i ragazzi vogliano solamente godersi dei giorni di vacanza all'insegna del sole, della spensieratezza e soprattutto dell'amore". Il singolo è prodotto da Caramella Blues ed è disponibile su : ITunes, Deezer, SPOTIFY.