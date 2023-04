L'Eredità, la brillante "idea" di Renato: è palermitano il campione di Pasqua

E' palermitano il campione di Pasqua del quiz "L'Eredità", condotto da Flavio Insinna e in onda ogni sera su Rai Uno. Renato, laureato in Chimica, ha indovinato la parola esatta della "ghigliottina", l'ultimo gioco che dà al concorrente la possibilità di portare a casa il montepremi accumulato durante la puntata del 9 aprile.

"Essere", "centrale", "felice", "nemmeno", "pallida" erano gli indizi per giungere al termine corretto. "Idea" è stata la risposta giusta scritta da Renato, che è riuscito a vincere 10.625 euro in gettoni d'oro. E non è detto che si sia fermato qui. Da campione in carica, infatti, il palermitano sarà in corsa già a partire da stasera per incrementare il bottino.

Durante la trasmissione Renato ha raccontato che pur vivendo a Cascina, in provincia di Pisa, non ha dimenticato le proprie origini. Ama il calcio ed è un grande tifoso del Palermo.