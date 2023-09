L'ente Parco delle Madonie alle serate finali del festival del Cinema di Cefalù

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si sono concluse al Sea Palace Hotel di Cefalù le serate finali del Festival del Cinema di Cefalù. Vincitore il film C'hai 5 del regista Daniele Falleri. Un corto che è un inno alla vita e alla speranza. Protagonisti di C'hai5 volti noti della tv e del cinema: Maria Grazia Cucinotta, Gabriel Garko, Riccardo Polizzy Carbonelli, Andrea Roncato, Pia Engleberth, Pino Ammendola, Maria Letizia Gorga, Daniela Poggi.

Premiata in sala la regista palermitana Giuliana Sala, vincitrice dell'edizione 2022 del Festival. A consegnare la statuetta realizzata dal maestro Emilio Triolo, il commissario straordinario dell'Ente Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone che ha sottolineato l'impegno dell'Ente a fianco delle realtà artistiche e culturali che promuovono il territorio. "Ancora una volta - afferma - le Madonie al centro dell'attenzione internazionale grazie alle produzioni cinematografiche. Un territorio che attrae sempre più gli addetti ai lavori. Il mio sentito ringraziamento va agli organizzatori del Cefalù Film Festival che hanno realizzato l'evento, in particolare al patron della manifestazione Mario Macaluso con il quale l'Ente Parco delle Madonie negli ultimi tempi, ha condiviso momenti di grande collaborazione. Così come ho il piacere di ringraziare Daniela Guercio, Nicoletta Qualera e Giacomo Sapienza per il grande lavoro svolto e per la grande attenzione nei confronti dell'Ente che mi onoro di rappresentare. Il Cefalù Film Festival, la notte bianca del Cinema a Petralia Sottana sono i fiori all'occhiello di un territorio, con una chiara vocazione all'accoglienza prima di tutto e poi capace di un'offerta naturalistica per diversi aspetti unica al mondo. Bisogna approfittare di questo interesse sempre più crescente per dare soprattutto ai giovani motivi per mettersi in gioco e pensare a nuove prospettive future".

Il Festival del Cinema di Cefalù, ha dedicato anche un premio speciale in occasione dell'Earth Day. In concorso 5 documentari sul tema scelti tra quelli in gara. E a contorno un contest fotografico ad invito dedicato al Parco delle Madonie con Barbara Salmeri, Matteo Orlando, Lorenzo Sausa, Cristiana Mascari, Vincenzo Sapienza, Pinuccia Botta, Giuseppe Vazzana e Mirjam Heijmans. Nella serata finale la consegna dei riconoscimenti per le categorie in concorso. Premio Speciale città di Caccamo al regista Fabrizio Failla con Vivi Caccamo. Hanno premiato i sindaci di Caccamo, Scilalto, Gratteri, Pollina, Isnello, San Mauro, il comandante della base logistica di Cefalù, Ciro Settecasi, il comandante della polizia stradale di Buonfornello, Fabio Coticchio, il generale della Guardia di Finanza Umberto Rocco, il dirigente dell'assessorato al Turismo Domenico Maccarone. Rosario Dispenza, direttore ufficio turismo della diocesi e il commissario straordinario dell'Ente Parco dell Madonie, Salvatore Caltagirone.

Lidia Tilotta di Raitre Sicilia è stata proclamata giornalista della pace 2023. Tra i premiati, Premio migliore Regia a Michele Bottini regista del film "La quotidiana odissea di Penelope", Premio migliore Sceneggiatura a Lucia Padovani sceneggiatrice del film "Il chiodo di Martino", Premio miglior film di Animazione a Sofia Favata regista del film "Eversio", Premio migliore colonna sonora a Dario Pellerito per le musiche nel film "La nebbia", Migliore attrice (Maria Grazia Cucinotta), miglior attore (Andrea Bosca). miglior attore comico (Antonio Pandolfo), miglior film lungometraggio, Arriva Pinocchio di Nicola Buscemi, miglior documentario lungometragio storico a Silvia Monga per Giuseppe Garibaldi eroe leggendario, a Emma Cecala con il film “Manco morto” il premio migliore film comico.. consegnati i riconoscimenti d'Onore. Tanti i riconoscimenti d'onore. Il «Cefalù film festival» è nato nel 2015 grazie all’impegno di Mario Macaluso che lo ha ideato, progettato e creato quale occasione di incontro e dialogo con l’arte della cinematografia.