"L'economia civile e le risposte di noi cittadini globali", dibattito per GenerAzioni

Da cittadini del mondo come possiamo rispondere, nelle nostre scelte di vita, alla cura dell'ambiente, al mondo digitale e alle altre principali problematiche sociali in atto, in una prospettiva di sana economia civile? A partire da questo tema proseguirà GenerAzioni, il rinnovato percorso di formazione sociopolitica dell’Istituto Arrupe. Se ne parlerà sabato 14 ottobre, dalle 9 alle 13, nel V workshop su “L’economia civile e le risposte locali alla crisi nella transizione ecologica e digitale in atto”, all'istituto Pedro Arrupe in via Franz Lehar 6, a Palermo.

Dopo l'introduzione - curata da padre Gianni Notari presidente dell'Istituto Pedro Arrupe - ad animare il confronto sarà Leonardo Becchetti, professore ordinario di economia politica presso l’Università di Roma Tor Vergata. Nel corso dell’incontro, sarà affrontato, in chiave partecipativa, il tema dell’economia civile che - da tempo - ha costruito un paradigma economico più ampio per risolvere le diverse crisi tra di loro correlate (sociale, ambientale, demografica) e tutte dipendenti da quella più profonda 'di povertà di senso del vivere'.

“L’economia civile propone un nuovo approccio - afferma padre Notari – partendo proprio dall’uomo cercatore di senso, da modelli d’impresa più ambiziosi che guardano ad impatto sociale oltre che al profitto, da indicatori di benessere che guardano alla generatività e alla felicità e da politiche economiche che ci coinvolgono perché fondate su partecipazione e cittadinanza attiva. Pertanto, ci incontreremo per raccontare questo consenso crescente (anche tra gli economisti) attorno a questo paradigma e alle esperienze ad esso connesse fatte sul campo in tutto il Paese. Ci confronteremo sul modo in cui è possibile oggi trovare risposte per i nostri territori (partendo da esempi come quelli delle comunità di cura, delle comunità energetiche, della finanza responsabile, delle comunità educanti, dei percorsi partecipati verso la transizione ecologica e digitale). Ci chiederemo anche se può avere senso nel territorio siciliano questo tipo di proposta”.

L’incontro è aperto a tutta la città; nel pomeriggio invece, si svolgerà un’attività laboratoriale, riservata solo agli iscritti al percorso, nel corso della quale si proverà a trarre nuovi spunti e nuove indicazioni dall’analisi del paradigma e delle buone pratiche esistenti per il territorio. GenerAzioni è un cantiere intergenerazionale che, facilitando connessioni tra esperienze virtuose presenti nei territori, vuole offrire percorsi formativi a persone che desiderano generare processi comunitari di cambiamento.